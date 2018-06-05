Россияне скупают дешевое топливо в интернете

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На фоне резкого скачка цен на топливо в конце мая российские автолюбители всё чаще пытаются приобрести бензин через интернет. Соответствующие данные зафиксировал сервис «Юла».

За последний месяц количество поисковых запросов бензина среди пользователей «Юлы» увеличилось вдвое. Отмечается, что чаще всего водителей интересует дизтопливо, цены на которое выросли существеннее всего. Так, на солярку приходится 43% запросов о топливе.

Второе место занимает 92-й бензин с долей в 29% поисковых запросов, а на третьей позиции – АИ-95 (25%). Любопытно, что АИ-80 и АИ-98 практически не интересуют пользователей: на них пришлось только 2% и 1% запросов соответственно.

На «Юле» средние цены на горючее с начала текущего года поднялись на 18,5%. Больше других видов топлива подорожал АИ-80 – приблизительно на 10 рублей или до 34 рублей за 1 литр. АИ-92 прибавил в цене на 20% или до 36 руб./л, а 95-й бензин – до 40 рублей. Дизельное топливо на сервисе подорожало до 30 рублей.

Отметим, что на АЗС топливо марки АИ-92 продаётся по цене 42,31 рубля за литр, АИ-95 – 45,5 рубля. При этом снижения цен российским автолюбителям ждать не стоит. Как отметил вице-премьер Дмитрий Козак, нефтяные компании лишь заморозят цены на нынешнем уровне.