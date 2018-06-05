В сети опубликовали новый тизер внедорожника Jeep Renegade

Сегодня, 07:00

В сети опубликовали новое тизерное изображение рестайлингового Jeep Renegade, несмотря на то, что дебют новинки намечен на 6 июня. На снимке американская компания продемонстрировала некоторые элементы новой внешности внедорожника.

Официальный дебют Jeep Renegade состоится в Турине уже через два дня. Компания опубликовала новое тизерное изображение с задней фарой рестайлинговой версии. Инженерам производителя удалось воплотить тенденции автомобильной сферы во время разработки задних фар.

На снимке хорошо прослеживаются черты Х-стиля, который предпочитают многие производители в настоящее время. Специалисты отмечают, что задний фонарь Jeep Renegade во многом похож на фары внедорожника Renault Duster.

Моторная линейка нового внедорожника Jeep Renegade представлена тремя двигателями: литровым производительностью 120 лошадиных сил, и 1.3-литровые с отдачей в 150 и 180 лошадиных сил.