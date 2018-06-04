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Утром в понедельник, 4 июня, в Воронеже заметили бронетранспортёр, сломавшийся посреди дороги. Снимок вышедшей из строя машины был размещён в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Воронежские автомобилисты объезжали сломанную бронетехнику, стоявшую посреди улицы. Неподалёку от БТР можно увидеть аварийный знак. На фотографии также видно, что на дороге скопилась пробка.

Горожане предположили, что бронетранспортёр задел другого участника движения или сломался по пути. Позднее в комментариях один из пользователей сообщил, что видел, как БТР провезли на буксире по улице 20 лет октября.

У некоторых местных жителей происшествие вызвало желание пошутить: «Утро добрым не бывает, когда БТР в ДТП попадает», «Воронежские дороги могут доконать даже БТР», «БТР не вывез дороги Воронежа».