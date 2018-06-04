SKoda презентовала открытую версию кроссовера Karoq

Сегодня, 18:15

Компания Skoda продемонстрировала прототип кабриолета, разработкой которого занимались 23 ученика школы чешской марки. Открытый автомобиль, созданный на базе Karoq, назвали Sunroq.

Студенты под руководством преподавателей приступили к разработке дизайна будущего кабриолета ещё в октябре минувшего года. Проект окончательно был утверждён только в начале нынешнего года. Новый Skoda Sunroq по габаритам практически идентичен «донору». Однако концепт-кар несколько ниже, потому что разработчики применили на нём спортивные амортизаторы от модели Skoda Octavia RS.

Среди других изменений стоит упомянуть пересмотренные ручки дверей и передние стойки. Кроме того, Skoda Sunroq получила подсветку, проецирующую символику компании на землю.

Кабриолет получил под капот турбодвигатель объёмом 1,5 литра, мощность которого пока остаётся секретом. Мотор позволяет авто разгоняться до первых 100 км/ч за 8,4 секунды, а максимальная скорость достигает 204 км/ч.

Стоит отметить, что прототип Sunroq стал пятым проектом на счету учащихся школы Skoda. В прошлом году студенты построили электрический багги на основе компактной Citigo. В текущем месяце российский офис Skoda запустил специальные предложения на самые популярные модели марки.