Новый Audi A7 Sportback появился в России

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В России начат прием заказов на модель Audi A7 Sportback второго поколения, представленную прошлой осенью. Накануне были озвучены подробности машины, а также ее цена в рублях.

Стоимость модели Audi A7 Sportback в России составит 4 320 000 рублей. Машина предлагается в РФ в полноприводной модификации 55 TFSI quattro. Ее моторный отсек занимает трехлитровый 340-сильный V6. Пару ему составляет коробка передач S-tronic.

Новый Audi A7 Sportback продается в России в комплектациях Advance, Sport и Design. Лифтбек уже в стандартной сборке оснащается системой start/stop, водительским креслом с электрическими регулировками, передними обогреваемыми сидениями, климат-контролем на две зоны, помощником парковки, круиз-контролем и так далее.

В версии Sport модель Audi A7 Sportback оснащается 20-дюймовыми колесными дисками, многофункциональным рулем, спортивными креслами с отделкой кожей и алькантарой и многим другим. «Топовая» версия Design особенна матричными осветителями HD Matrix LED, климат-контролем на четыре зоны и пассажирским передним креслом с электрической регулировкой. Полный рублевый прайс на модель Audi A7 Sportback в России пока не озвучивается.