Продажи седана LADA Vesta Cross начнутся 7 июня

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В российских дилерских центрах LADA уже 7 июня появится новая версия седана Vesta с приставкой в имени Cross. Об этом журналистам рассказали представители компании «АвтоВАЗ».

Изначально новую LADA Vesta Cross можно будет купить только в комплектации Luxe, в которой предусмотрены четыре подушки безопасности, круиз-контроль с ограничителем скорости, охлаждаемый перчаточный ящик, климат-контроль и мультимедийный центр с USB и Bluetooth. Позднее в продажу поступят и более доступные версии модели.

Отметим, что опционально для авто доступны два пакета дополнений: Multimedia и Prestige. В первый вошли камера заднего вида и система мультимедиа с навигатором и сенсорным экранном. Второй пакет, помимо упомянутых опций, представлен подогревом задних сидений, подсветка салона и USB-разъём в центральном подлокотнике.

Как и другие Vesta, новинка будет предлагаться с 1,6-литровым 106-сильным мотором и 1,8-литровым агрегатом с отдачей в 122 л. с. Также покупатели смогут выбираться между 5-скоростной механической КПП и 5-ступенчатым «роботом», тип привода – только передний.

Новая LADA Vesta Cross с дорожным просветом в 203 мм обойдётся в 763 900 рублей. Напомним, стандартный седан в базовом исполнении с менее мощным двигателем и «механикой» можно купить за 584 900 рублей.