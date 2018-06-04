Mercedes-Benz отзывает в России 1,5 тыс. моделей Sprinter

Сегодня, 13:30

Российский офис немецкого премиального бренда Mercedes-Benz сообщает, что в ближайшее время в РФ будут отозваны 1 426 коммерческих фургонов модели Mercedes-Benz Sprinter Classic. Причиной отзыва стала неисправность в моторе.

По данным производителя, в указанных фургонах Mercedes-Benz Sprinter Classic обнаружена пластическая деформация шатунных валов. При работе мотора вероятен разрыв резьбовых соединений и деформация крышек шатунных подшипников.

Компания «Мерседес-Бенц РУС» свяжется с владельцами проблемных фургонов и предложит им пройти сервисное обслуживание в ближайшем дилерском центре. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев. Кроме того, автомобилисты могут самостоятельно определить, попадает ли их Mercedes-Benz Sprinter Classic под отзыв, сверившись со списком VIN-кодов на сайте Росстандарта.