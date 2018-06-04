Вице-президент GM разбил пейс-кар перед стартом Гран-при Детройта

Сегодня, 15:22

Марк Ройсс разбил самый мощный Chevrolet Corvette ZR1. Происшествие имело место на парадном круге перед стартом Гран-при Детройта серии IndyCar. На YouTube-канале TheRaceBird появилось видео инцидента.

Исполнительный вице-президент по развитию GM входил в поворот и потерял управление пейс-каром Chevrolet Corvette ZR1. Машина столкнулась с бетонным ограждением трека после того, как ее занесло в повороте. Инцидент обошелся без пострадавших. От удара обвес автомобиля разлетелся на мелкие фрагменты по трассе. Из-за этого гонка была отложена на 27 минут.

Модель Chevrolet Corvette ZR1 имеет под капотом 6,2-литровый агрегат с механическим нагнетателем. Его производительность составляет 765 л.с. Двигатель комплектуется 7-МКПП или 8-АКПП. До 95 км/ч машина разгоняется за 2,85 с. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 338 км/ч.