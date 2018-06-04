Skoda запустила спецпредложения на покупку своих авто в июне

Сегодня, 15:06

С 1 июня в России начали действовать особые предложения, которые позволяют выгодно купить автомобиль чешского бренда Skoda. Акция коснётся самых востребованных моделей компании.

Кроссовер Skoda Yeti продаётся в текущем месяце со скидкой до 240 000 рублей, на покупке Skoda Superb можно сэкономить до 225 000 рублей. Выгода при покупке Rapid и Octavia достигает 112 700 и 105 800 рублей.

Компания также предлагает оформить кредит на Rapid, Octavia или Yeti с размером ставки от 8,9% и первоначальным взносом в 15%. По программе Simply Clever клиент может рассчитывать на гарантированный обратный выкуп и остаточный платёж. Внедорожник Skoda Kodiaq доступен по сниженной процентной ставке от 7,9%, при этом первоначальный взнос начинается от 30%.

Что касается программ Утилизация/Trade-in, импортируемый в РФ Skoda Kodiaq можно купить с экономией до 60 000 рублей по программе Утилизация до 50 000 рублей по Trade-in. На покупке Yeti можно сэкономить 80 000-100 000 рублей, а Rapid продаётся с выгодой в 40 000-50 000.

Стоит напомнить, что рестайлинговая Skoda Superb обзаведётся новыми моторами, среди которых могут оказаться как дизельные агрегаты, так и плагин-гибридная установка.