Toyota Crown нового встал на конвейер

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Прототип Toyota Crown показали в 2017 году в Токио, и теперь фотошпионы сообщают, что автомобиль отправился на массовый конвейер в серийном исполнении. Судя по кадрам папарацци, товарная версия машины повторяет свой концепт.

Накануне фотошпионы запечатлели серийный Toyota Crown без маскировки, когда седан перевозился автовозом с завода Цуцуми. Новинка основана на архитектуре TNGA. При габаритах в 4910х1800х1455 мм машина имеет колесную базу размером 2920 мм. Новый Toyota Crown обзавелся виртуальной панелью приборов, иными вентиляционными дефлекторами, улучшенными креслами, новой «баранкой», пересмотренной центральной консолью.

Базовый Toyota Crown оснащается системой ITS Connect, которая позволяет машине работать, взаимодействуя с другими автомобилями, имеющими эту технологию. Также для стандартного седана предусмотрен пакет Toyota Safety Sense, делающий машину безопаснее за счет систем курсовой устойчивости, предотвращения столкновений, круиз-контролю и так далее.

Моторную гамму Toyota Crown представляют «атмосферники» объемом 2,5 и 3,5 л, 2-литровый двигатель с нагнетателем и гибридный агрегат. Машина отправится на рынок нынешним летом.

Напомним, ранее сообщалось, что комплектующие для седана Toyota Camry будут выпускаться в России. Они будут внедрены на петербуржской площадке японского автогиганта. Ожидается, что в РФ наладят выпуск проводки, выхлопных труб и топливных баков для модели.