Липчанин отсудил 21 млн рублей за испорченный внедорожник

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В Липецкой области местный житель отсудил у британского автопроизводителя большую сумму за некачественный автомобиль. Однако бренд не сдался и смог снизить сумму, которую ему придется выплатить истцу.

Липецким областным судом рассмотрен протест компании ООО «Ягуар Ленд Ровер» на решение Липецкого районного суда. По решению последнего, британский автопроизводитель обязан выплатить липчанину 21,9 млн рублей за некачественный внедорожник Land Rover Range Rover 4.4 SDV8 Autobiography. При этом сама машина должна быть возвращена компании.

Судебная документация гласит, что сначала машина по цене более 6 млн рублей была куплена братом истца. Автомобиль уже тогда показал себя с худшей стороны. Весной внедорожник был куплен у мужчины его братом, и он тоже обратил внимание на то проблемность транспортного средства. В итоге, последний решил судиться с производителем, чтобы получить компенсацию за дефектный автомобиль, но суд посчитал, что разбирательство бессмысленно при тех неполадках, на которые жаловался липчанин.

В минувшем году в рамках гарантийного ремонта экспертом был выявлен сквозняк в салоне внедорожника. Кроме того, автомобиль имел некачественное лакокрасочное покрытие. С этим липчанин отправился в районный суд, и она стал на сторону гражданина, обязав ООО «Ягуар Ленд Ровер» выплатить липчанину 21,9 млн рублей. А в областном суде эту цифру сократили до 15,2 млн рублей.