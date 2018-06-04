Jaguar в России повысил ценники почти на все модели

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Британские машиностроители пересматривают свои прайсы для рынка России. Ранее рублевые ценники поднял Land Rover, а теперь то же самое делает бренд Jaguar.

Подорожание Jaguar не затронуло в России только спорткар F-Type. В целом, машины британской премиальной марки в стране подорожали на 50 000 91 000 рублей.

Стоимость спорткаров Jaguar XE и XF выросла на 90 000 рублей. Теперь за XE с бензиновой силовой установкой придется выложить не менее 2 316 000 рублей. Вариация этой же модели с дизельным агрегатом обойдется покупателю по цене от 2 437 000 рублей. Стоимость спорткара XF независимо от двигателя составляет от 2 975 000 рублей.

Седан Jaguar XJ прибавил в цене 90 000 рублей. В максимальной сборке автомобиль прибавил в цене 50 000 рублей. Стоимость «топового» XJ составляет 10 511 000 рублей.

Вседорожник Jaguar F-Pace прибавил в цене 91 000 рублей. Теперь минимальная стоимость машины составляет 3 405 000 рублей. За максимальную сборку кроссовера придется выложить 5 013 000 рублей. Стоимость спортивного SUV E-Pace увеличилась на 50 000 75 000 рублей. Теперь самый дешевый вариант модели предлагается в РФ за 2 550 000 рублей. «Топовый» внедорожник предлагается за 3 970 000 рублей.