BMW опубликовала официальные фото родстера Z4 M40i

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Немецкий автопроизводитель BMW распространил официальные тизеры нового BMW Z4 в «топовой» модификации M40i. Изображения спорткара, к сожалению, практически не раскрывают ничего нового.

Представители компании сообщают, что родстер BMW Z4 M40i оснастят инновационным 6-цилиндровым рядным двигателем, который окажется «чрезвычайно мощным». Модель получит тормоза от подразделения BMW M, электронноуправляемую спортивную подвеску, а также уникальные колёсные диски и шины.

Тизерные снимки и видео сделали на гоночной трассе Autodrome de Miramas во Франции. Именно там спортках проходит последние испытания.

Фото и видеоролик были сделаны на французском гоночном треке Autodrome de Miramas, где спорткар проходит финальные тесты. Ранее в сеть попали фотографии салона BMW Z4, судя по которым автомобиль получит новый мультимедийный комплекс iDrive и цифровую панель приборов.

Пока в компании не называют точную дату премьера нового родстера, однако это произойдёт до конца нынешнего года. Напомним, в конце мая BMW опубликовала видеотизер с новым купе 8-Series M850i, который позволил увидеть автомобиль в движении.