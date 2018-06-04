Жители Воронежа спрогнозировали стоимость бензина к середине лета

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В социальной сети «ВКонтакте» администраторы одного из городских сообществ провели опрос, в рамках которого воронежцам предложили спрогнозировать цену 1 литра АИ-95 в середине лета – 15 июля. Пользователи могли выбирать из десяти предложенных вариантов ответа.

У жителей Воронежа была возможность оставить довольно оптимистичный прогноз – 25 рублей. Самым высоким значением стала цена в 53 рубля за 1 литр топлива. Большинство пользователей голосовали за вариант 49-50 рублей, на втором месте по популярности – 45-46 рублей. В опросе приняли участие свыше 400 человек.

Некоторые поделились своим мнением в комментариях. Жительница Воронежа написала, что 15 июля цены должны сохраниться на уровне 30 мая, поскольку «нефтяники заморозили цены». Другой автомобилист отметил, что хотя цены «заморозили» 30 мая, уже на следующий день они выросли на 40 копеек.