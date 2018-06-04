Разгневанный индиец «забраковал» Toyota Fortuner фекалиями и мусором

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Индиец отдал в сервисный центр Toyota неисправный внедорожник Toyota Fortuner, который предварительно наполнил мусором, среди которого были фекалии животных. Таким образом автовладелец выразил недовольство качеством сервисного обслуживания японской марки.

Индийский автовладелец Хемрадж Чаудхари заполнил свой автомобиль мусором и фекалиями перед отправкой на официальный сервис. Мужчина рассказал, что внедорожник Toyota Fortuner он приобрел в марте нынешнего года, после чего в автомобиле были выявлены некоторые неисправности.

Многочисленные обращения в дилерский центр не принесли успеха – специалисты не смогли обнаружить и устранить проблемы. В итоге разгневанный качеством обслуживания индиец своеобразно «забраковал» Toyota Fortuner.

Сотрудники дилерского центра вызвали полицию, которая распорядилась вывезти внедорожник за пределы автосалона. Господин Чаудхари демонстративно оставил автомобиль напротив дилерского центра, призвав прохожих также выбрасывать мусор в салон машины. Владелец авто отметил, что такая модель годится только для работы мусоровозом, после чего пообещал подарить машину дворникам из местной коммунальной службы.