В России стартовали продажи нового пикапа Mercedes-Benz X-Class

Сегодня, 13:55

Компания Mercedes-Benz провела в Москве презентацию нового пикапа X-Class, который уже доступен в официальных дилерских центрах марки. Предзаказы на модель в России начали принимать ещё в конце весны.

Самый доступный Mercedes-Benz X 220 d в базовой комплектации Pure, предполагающей стальные колёсные диски, неокрашенные бампера, галогенную оптику, оценили в 2 899 000 рублей. Такой автомобиль приводится в движение 2,3-литровым 163-сильным «дизелем» с турбонаддувом. Пару мотору составляет 6-ступенчатая «механика».

Пикап получил подключаемый полный привод с опциональной блокировкой заднего дифференциала. Более мощная модификация X 250 d Progressive комплектуется 190-сильным битурбированным дизельным агрегатом и 7-диапазонной автоматической трансмиссией 7G-Tronic. Стоимость машины достигает 3 169 000 рублей.

«Топовая» комплектация модели обойдётся минимум в 3 499 000 рублей. Авто предлагается с кожаной отделкой руля, селектора коробки передач и «ручника», датчиками парковки, системой кругового видеообзора, стереосистемой с восемью динамиками и т. д.

В дальнейшем моторная гамма Mercedes-Benz X-Class должна расшириться за счёт 3,0-литрового «турбодизеля» V6, развивающего 258 л. с. Пикап с таким мотором получит постоянный полный привод.