WPP озвучило самые дорогие автомобильные бренды в мире

Сегодня, 10:19

Специалисты крупнейшего рекламного агентства WPP перечислило самые дорогие бренды в мире. В рейтинге ТОП-100 оказалось всего пять автопроизводителей.

Лидерство в списке самых дорогих марок в очередной раз досталось Toyota. В общем списке японский автогигант занимает 36 позицию. Стоимость производителя оценили в 29,987 млрд долларов, что на 5% больше, чем годом ранее.

Второе место занимает Mercedes-Benz. В общем рейтинге немцы заняли 46 позицию. Производитель оценили в 25,684 млрд долларов с «плюсом» в 9%. В первой тройке также оказался баварский BMW стоимостью 25,624 млрд долларов. Это на 4% больше, чем годом ранее.

Четвертую позицию занял Ford. Американского автогиганта оценили в 12,742 млрд долларов. Это на 2% меньше, чем в прошлом году. В общем рейтинге компания стоит на 96 месте. Замыкает пятерку компания Honda стоимостью 12,695 млрд долларов.

Лидером ТОП-100 по версии WPP стал Google. Интернет-гигант оценивают в 302,1 млрд долларов. За год ценник автомобиля вырос на 23%. Второе место в ТОП-100 занял Apple стоимостью 300,6 млрд долларов. Тройку лидеров замкнул Amazon, оцененный в 207,6 млрд долларов. Последний оставил позади Microsoft ценой в 200,987 млрд долларов.