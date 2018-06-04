Назван ТОП-5 самых дешёвых универсалов с «автоматом» в России

Сегодня, 10:10

С наступлением лета многие россияне регулярно ездят на дачу, для чего необходим бюджетный, но вместительный автомобиль. Эксперты рекомендуют для покупки универсалы с автоматической или роботизированной КПП.

На первом месте в ТОП-5 универсалов не дороже 1 500 000 рублей оказалась LADA Kalina с ценником от 545 400 рублей. Такой автомобиль комплектуется 1,6-литровым агрегатом, выдающим 106 «лошадок».

Самую дорогую комплектацию с круиз-контролем, навигатором, системой мультимедиа и другими опциями оценили в 619 800 рублей. Цены на Kalina Cross с «роботом» варьируются от 580 700 до 603 600 рублей. Машина предлагается с таким же мотором.

Второе место занимает LADA Vesta SW, доступный как с 1,6-литровым двигателем, так и со 122-сильным агрегатом объёмом 1,8 л. В первом случае стоимость начинается от 694 900 рублей, а во втором – от 752 900 рублей. Кросс-версия продаётся минимум за 854 900 рублей.

DongFeng DFM H30 2016 года с «автоматом» можно купить за 709 000 рублей. Модель оснащается 1,6-литровым 117-сильным мотором.

За универсал KIA cee’d SW придётся отдать чуть больше миллиона – 1 009 900 рублей. Под капотом авто находится 130-сильный двигатель.

На пятом месте расположился Ford Focus с ценником порядка 1 060 000 рублей. Универсал доступен с линейкой двигателей мощностью от 105 до 150 л. с.