Болид будущего от McLaren «украл» название у кроссовера BMW

Сегодня, 10:02

Дизайнеры компании McLaren рассекретили виртуальный концепт гоночного болида для серии Формула-1. Модель получила название McLaren X2, «украв» таким образом имя баварского кроссовера BMW X2.

Новый концепт McLaren X2 инновационную форму, которая существенно улучшает аэродинамические показатели болида. Кроме того, форма кузова лучше защищает пилота от летящей пыли и мусора. Болид окрашен в «фамильный» оттенок Papaya Orange.

Модель оснащается гибридным мотором, который питается как от системы рекуперации энергии, так и от беспроводного зарядного устройства на днище. Кроме того, в кузов McLaren X2 встроены солнечные батареи.

Водителю производительного болида придут на помощь передовые системы контроля, которые управляются при помощи мозговых импульсов и жестов. Не исключено, что подобные технологии найдут место и в «гражданских» моделях компании из Уокинга.