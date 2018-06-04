Воронежский автомобилисты высмеяли "шлагбаум безысходности"

Сегодня, 09:44

Воронежские автомобилисты не могут проехать в один из дворов на улице 9 Января из-за самодельного «шлагбаума», которые установили местные жители. Хрупкая конструкция из палок и двух шин едва держится, но своё предназначение выполняет.

Воронежцев не устроило, что автомобили ездят через их двор, поэтому соорудили импровизированный «шлагбаум», снимок которого было опубликован в одном из городских сообществ. Подобное решение вызвало споры между горожанами.

Любопытно, что в комментариях к фотографии своё мнение выразил и недовольный житель этого двора Константин: «Наш двор стал, как магистраль, мы закрыли таким образом проезд, чтобы наши "пьяные" дети не попадали под колёса». Некоторые комментаторы в соцсетях высмеяли качество конструкции.

Отметим, что в том же дворе жильцы создали для себя «зелёную» зону, по которой могут пройти пешеходы. Воронежцы назвали данную меру вынужденной и назвали сооружение "шлагбаум безысходности".