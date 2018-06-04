Mazda выпустила 50-миллионный автомобиль в Японии

Сегодня, 09:02

Компания Mazda на своих сборочных площадках в Японии выпустила юбилейный 50-миллионный автомобиль. Стоит сказать, что такого результата удалось добиться за 86 лет и 7 месяцев.

В 1931 году компания Mazda выпустила свою первую модель, которая представляла собой трёхколёсный автомобиль. За свою славную 86-летнюю историю модели переросли в современные машины с прогрессивными моторами линейки SkyActiv.

Празднование выпуска 50-миллионного автомобиля состоялось на заводе Mazda в японском городе Хофу, префектура Ямагути. Масамичи Когаи, президент и главный исполнительный директор компании, заявил, что сегодня Mazda будет продолжать развивать заводы в Хофу и Хиросиме, а наработанные там технологии будут внедрены на производственные площадки во всем мире.

В 2016 году компания Mazda приняла новую стратегию быстрого реагирования на запросы рынка, сделав упор на кроссоверы. В 2018 году бренд планирует реализовать 1 660 000 автомобилей, а к 2024 году эта цифра вырастет до 2 000 000 единиц ежегодно.