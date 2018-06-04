Электрический спорткар Maserati Alfieri оснастят тремя моторами

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В компании Maserati поделились свежими подробностями о новом суперкаре Alfieri. Модель, о разработке которой было заявлено ещё два года назад, получит три электромотора, один из которых установят на передней оси, а два – на задней.

Подобное размещение двигателей позволит новинке обзавестись гибкоуправляемым полным приводом. Новый Maserati Alfieri будет тратить на разгон с 0 до 100 км/ч 2,0 секунды, а предельная скорость автомобиля составит 300 км/ч. Модель также оснастят 800-вольтовым блоком батарей. Пока запас хода новинки не раскрывается, как и время, за которое можно полностью восполнить запас аккумуляторов.

Снизить массу электрокара конструкторы смогли за счёт алюминиевой рамы. Автомобиль можно будет приобрести как в виде купе, так и с открытой крышей. По словам представителей Maserati, новый Alfieri также сможет похвастаться беспилотными системами третьего уровня. Презентация модели должна состояться в 2020 году.

Напомним, в первом квартале этого года продажи марки Maserati в России сократились на 50,5%. Так, дилеры реализовали только 55 таких автомобилей за отчётный период. Драйвером продаж остаётся кроссовер Levante.