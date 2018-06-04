«АвтоВАЗ» покажет 15 новых LADA на Московском автосалоне

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В сеть попал снимок слайда презентации, проводившейся для сотрудников ПАО «АвтоВАЗ», судя по которому компания привезёт на Московский автосалон-2018 сразу 15 автомобилей. Отметим, мотор-шоу состоится в конце августа, своё участие пока подтвердили только восемь марок.

«АвтоВАЗ» привезёт пять различных версий обновлённой LADA Granta FL: седан, хэтчбек, лифтбек, а также универсалы с приставками SW и SW Cross в названиях. На мероприятии можно будет увидеть универсалы LADA Vesta, одноимённый седан и его кросс-версию, новый хэтчбек LADA XRAY Cross. Также запланированы премьеры рестайлингового внедорожника LADA 4x4 FL в трёх- и четырёхдверном кузове, LADA Largus FL в исполнениях SW и SW Cross.

Фейслифтинг LADA Granta уже давно не является сюрпризом для поклонников марки. Все версии LADA Vesta к настоящему моменту встали на конвейер. Презентация LADA XRAY Cross проходила на ММАС-2016, однако на этот раз покажут серийный вариант модели.

Наибольший интерес представляют обновлённые LADA 4x4 и LADA Largus, которые, как ожидается, выполнят в фирменном X-дизайне. Отметим, что в конце мая был зарегистрирован товарный знак Lada Vesta Sport. Производство спортивного седана должно стартовать в ближайшем будущем, однако на ММАС-2018 его не покажут.