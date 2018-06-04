Новый китайский JAC T8 оказался дороже УАЗ «Пикап»

Сегодня, 07:40

Китайская компания JAC на домашнем автомобильном рынке начала принимать заказы на новый пикап JAC T8. Базовая комплектация новинки оценена в 99 800 юаней, что эквивалентно 967 000 рублей.

Максимальное исполнения китайского грузовика предложено в КНР за 109 800 юаней, что составляет 1 064 000 рублей. Напомним, что российский УАЗ «Пикап» в дилерских центрах РФ можно купить как минимум за 749 000 рублей.

Китайский грузовик приводится в движение 2,0-литровым дизельным мотором с турбонаддувом, который способен генерировать 139 лошадиных сил при 320 Нм, работая с 6-ступенчатой МКПП. Привод - только полный.

В списке оснащения модели значатся такие опции как система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, бесключевой доступ к зажиганию, кондиционер, 18-дюймовые колёсные диски и многое другое. Длина JAC T8 составляет 5 325 мм при ширине в 1 880 мм.