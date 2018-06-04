Составлен ТОП-7 не вошедших в серию моделей «АвтоВАЗ»

Сегодня, 07:14

Автомобили LADA являются самыми популярными в России в бюджетном сегменте. Специалисты разработали ТОП-7 не вошедших в серийное производство автомобилей российского производителя «АвтоВАЗ».

Возглавила ТОП-7 уникальная модель ВАЗ-2151, который разработали на базе ВАЗ-2104. Модель получила инновационную подвеску, гидроусилитель рулевого колеса, а также переработанную систему топлива. Модель не поставили на конвейер не известно почему.

В первой тройке оказались ВАЗ-2107М с переработанным кузовом, а также LADA Siluet двигателем объемом 2.0 литра, которую создавали совместно с Magna International. Следом идет спорткар LADA C, а также его внедорожная модификация LADA C-Cross. Последние должны были стать первыми авто новой линейки «С», однако ей так и не начали производить серийно.

Замыкают ТОП-7 не вошедших в серийное производство LADA Kalina 4×4 Concept и экстремальная LADA Revolution III экстремальной езды.