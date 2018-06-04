Представлены фото самой быстрой Победы на «стероидах»

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В интернете опубликовали фотографии самой быстрой версии «Победы», которая также известна как ГАЗ-М20. Авто на «стероидах» оттюнинговал украинский автомобилист и оснастил модель агрегатами от BMW 540 e39.

Владислав из Днепропетровска представил собственное видение ГАЗ-М20. Тюнингованную версию «Победы» назвали автомобилем на стероидах. Умелец вначале разработал план и новый дизайн для авто. На данный момент выполнено 98% работы, в результате Владиславу осталось установить акустику и доделать салон.

Умелец из Украины выбрал реставрированную версию ГАЗ М-20 «Победа», которую оснастил техническими агрегатами BMW 540 e39. Авто получило 4,4-литровый турбодвигатель V8 с отдачей в 305 «лошадей», что позволило сделать модель самой быстрой в своем роде. Мужчина оставил задний привод, однако установил АКПП от BMW.