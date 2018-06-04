Американские тюнеры превратили Porsche Boxster в настоящий суперкар

Сегодня, 07:00

Американские тюнеры из ателье Bisimoto Engineering преобразовали культовый немецкий автомобиль Porsche Boxster в экстремальный суперкар. Отмечается, что в спорткаре убрали все лишнее, а в центре салона расположилось водительское кресло.

Инженеры серьезно поработали над кузовом и салоном спорткара с целью максимального уменьшения массы автомобиля. Помимо всего, автомобиль получил 19-дюймовые колесные диски, разработанные из карбонового волокна. Также разработчики подвергли серьезным доработкам мотор автомобиля, не забыв и про систему впуска-выпуска. Особое внимание заострили на две мощные турбины, позволяющие максимально увеличить производительность агрегата.

Автомобиль снабдили уникальной кнопкой «TO PASS», с помощью которой мощность двигателя увеличивается до 526 лошадиных сил. Кроме того, модификация затронула и тормозную систему. Porsche Boxster обустроили новыми тормозными суппортами и тормозными колодками, что повысит эффективность их функционирования. Кузов получил дополнительный обвес из карбоновых элементов.