В Индии Honda Accord передалали в Lamborghini Aventador

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Умельцы из Индии превратили седан Honda Accord в настоящий Lamborghini Aventador. Автолюбителям из Мумбай удалось переделать автомобиль так, что теперь его не отличить от настоящего суперкара.

Индийские умельцы сняли небольшое видео с новым Lamborghini Aventador, который в действительности оказался полностью переработанным Honda Accord в кузове седан. Модель на столько изменилась внешне и внутри, что не каждый сможет понять, что это не настоящий суперкар.

Доработки коснулись не только внешних деталей кузова, самодельный суперкар получил также изменения в интерьере, поэтому и внешне и внутри модель является копией Aventador. В то же время переделанный седан Honda Accord имеет несколько отличий, которые заметит настоящий владелец Lamborghini Aventador. Автолюбители из Мумбай не раскрыли информации о том, сколько было потрачено времени и денег на воссоздание такого суперкара.