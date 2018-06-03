Ведущие нефтетрейдеры вложатся в электрокары

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Грядущее развитие полностью электрического транспорта не могло обойти стороной нефтеперерабатывающие компании, усмотревшие в этом главную угрозу для своих прибылей. Сообщается, что ряд компаний предприняли некоторые шаги и активно готовятся к снижению цен на нефть.

Нефтяные компании решили вкладывать немалые средства в развитие и разработку электрокаров и их компонентов. Британский нефтетрейдер BP инвестировал 20 000 000 долларов в израильский стартап StoreDot, специализирующийся на разработке аккумуляторов со сверхбыстрой зарядкой. Также британские нефтяники вложили 5 000 000 долларов и в американскую компанию FreeWire, которая организует сеть электрических АЗС на территории США и Европы.

В октябре минувшего года Royal Dutch Shell завершила сделку по приобретению самого крупного европейского оператора пунктов подзарядки для электрокаров NewMotion. Компания обладает больше 30 000 станций в Западной Европе и еще 50 000 станций-партнеров находится в ее распоряжении.

В феврале 2018 года Saft, Siemens, Solvay и Manz организовались в альянс, имеющий целью разработку твердотельного аккумулятора. Альянс должен сдержать экспансию Китая и США, уверенно лидирующих на рынке батарей. Для создания таких батарей Saft вложит 200 000 000 евро.