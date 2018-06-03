В Норвегии объявлены цены на Hyundai Kona Electric

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В Норвегии стартовали продажи нового кроссовера Kona Electric на электротяге от южнокорейской марки Hyundai. Компания объявила цены на новую модификацию внедорожника, который в базовой комплектации доступен за 39 800 долларов.

В первый день приема заявок на электрический Hyundai Kona Electric, компания исчерпала почти весь запас моделей. На данный момент по предзаказу куплено порядка 20 000 кроссоверов в Норвегии.

Автопроизводитель не ожидал такого высокого спроса, поэтому до конца 2018 году свои машины смогут получить только первые 2 500 клиента в стране. Базовая комплектация Hyundai Kona Electric доступна по цене от 39 800 долларов, а за максимальную необходимо выложить 41 000 долларов.

Для электрической модификации Hyundai Kona Electric предусмотрено две силовые установки: с отдачей в 136 л. с. и аккумулятором на 39 кВт, и 204 л. с. и батареей на 64 кВт. Стоит отметить, что версия с обычной силовой установкой в Норвегии продают за 31 000 долларов.