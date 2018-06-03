Беларусь начнет прямые закупки нижегородских автомобилей

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Беларусь готова организовать прямые поставки автомобилей, производимых в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Ольга Гусева, возглавляющая департамент внешних связей при правительстве Нижегородской области.

Отмечается, что такие планы были озвучены еще на Белорусском промышленном форуме, прошедшим в Минске. Витебские и минские предприятия подтверждают свою заинтересованность в развитии и углублении партнерских отношений с Нижегородской областью.

По словам Гусевой, белорусы намерена начать поставки сельскохозяйственной техники в регион и напрямую закупать автомобили «ГАЗель». Таких договоренностей удалось достичь благодаря кропотливой работе представителей Нижегородской области в Беларуси во главе с Сергеем Петровым.

С 29 мая по 1 июня текущего года в Минске проходила специальная выставка под названием «ТехИнноПром», где представили продукцию нижегородских компаний и на которой присутствовали делегаты из Нижнего Новгорода. Теперь же белорусы приедут в Нижегородскую область для дальнейшего налаживания двустороннего сотрудничества.