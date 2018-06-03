Эксперты назвали наиболее популярные авто в городах-миллионниках РФ

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Штатные эксперты «АВТОСТАТ» провели ряд исследований авторынков российских городов-миллионников с целью выяснить число самых востребованных машин в данных мегаполисах. Полученные в ходе анализа данные охватывают период с января по апрель нынешнего года.

В соответствии со сведениями из опубликованного в сети отчета, за первые четыре месяца шесть транспортных средств завоевали первенство в 15 городах-"миллионерах" РФ. В 9 таких городах в лидеры продаж выбилась южнокорейская модель KIA Rio. По словам специалистов, наибольший спрос на указанный автомобиль зафиксирован в Москве (4 537 шт.), Казани (586 ед.), Нижнем Новгороде (400 шт.), Екатеринбурге (398 ед.), Уфе (364 шт.), Ростове-на-Дону (304 ед.), Воронеже (285 шт.), Челябинске (282 ед.) и Волгограде (212 шт.).

В Санкт-Петербурге за названный временной промежуток наибольшее предпочтение автолюбители отдали немецкому седану Volkswagen Polo, реализация которого достигла отметки в 1668 авто. Российский седан LADA Vesta обосновался на первых строчках в Самаре (542 единицы) и Красноярске (148 штук). Пермским автомобилистам приглянулся другой автомобиль от "АвтоВАЗ"- LADA Granta (441 экземпляр). В Новосибирске жители больше всего любят южнокорейский кроссовер Hyundai Creta (231 шт.). Омские водителям пришелся по вкусу Datsun on-DO (181 шт.).