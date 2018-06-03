В Татарстане у должника по штрафам ГИБДД отобрали автомобиль

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Сотрудники Госавтоинспекции Республики Татарстан совместно с судебными приставами провели рейд на дорогах города Заинск. В результате рейда один из должников лишился автомобиля.

Согласно данным местных изданий, в Татарстане прошел рейд, который помог выявить злостных неплательщиков штрафов ГИБДД. В ходе рейда приставы конфисковали автомобиль у одного из должников – сумма его долга превысила отметку в 27 000 рублей.

Отмечается, что в том случае, если неплательщик не погасит долг в течение десяти дней, то его машина будет продана с молотка.

По данным местных СМИ, в Заинске более 120 автомобилистов считаются злостными неплательщиками штрафов. С начала нынешнего года на стоянки ГИБДД были отправлены восемь автомобилей нарушителей.