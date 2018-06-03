В интернете обнародовали шпионские фото нового Chevrolet Spin

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В сеть утекли шпионские фотоснимки нового американского компактного минивэна Chevrolet Spin, сделанные в ходе дорожных тестов. Автомобиль, скрытый под камуфляжной пленкой, создан на основе популярного седана Chevrolet Cobalt, от которого были взяты черты дизайна для новинки.

Компактвэн Chevrolet Spin получит радиаторную решетку, оптику, передние бамперы, задние фонари и салон, позаимствованные от Chevrolet Cobalt. В подкапотном пространстве новинки разместится двигатель рабочим объемом 1,8 литра с производительностью в 106 и 111 лошадиных сил. Мотор приводится в действие 6-секционной автоматической или механической трансмиссиями.

Новый компактвэн Chevrolet Spin создали специально для бразильского автомобильного рынка. Появится ли машина на других рынках пока неизвестно, но вот в РФ точно не приедет. За актуальную генерацию минивэна Chevrolet Spin нужно отдать 62 000 реалов или 1 100 000 рублей по текущему валютному курсу.

Ранее сообщалось, что на рынок Петербурга уже вывели новый американский кроссовер Chevrolet Traverse. Автомобиль обойдется россиянам в 2 990 000 рублей и получил множество новаторских систем, которых не было у прежних автомобилей бренда.