Козак рассказал о подорожании бензина в России

Сегодня, 11:04

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во время общения с прессой рассказал о том, почему в России существенно подорожал бензин. Чиновник также подчеркнул, что топливо дорожает по причине увеличения цен на нефть.

Господин Козак рассказал, что на данный момент подорожание бензина в России связано с изменением цен на нефть на внешних рынках. Отмечается, что нефтеперерабатывающим компаниям попросту невыгодно удерживать цены на топливо в текущих ценовых реалиях.

Помимо этого, вице-премьер привёл в пример Норвегию, которая тоже является нефтяной державой – там цены на бензин растут пропорционально с ценами на нефть. Схожая ситуация наблюдается и в США.

Чиновник заверил российских автомобилистов в том, что проводить какие-либо акции протеста против повышения цен на бензин не стоит, ведь нефтеперерабатывающие компании не станут работать себе в убыток. В отдельных регионах РФ цена на бензин перешагнула отметку в 50 рублей, но чиновники обещают скорое снижение цен до уровня 30 мая нынешнего года.