На Avito продают "Москвич" дороже Mercedes-Benz S-Class

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На популярном российском портале Avito разместили объявление о продаже отечественного седана «Иван Калита», за который просят 128 600 долларов или 8 000 000 рублей. Отмечается, что данная цена на «Москвич» превышает стоимость нового Mercedes-Benz S-Class, который обойдется в 92 000 долларов.

Первоначально выставленный на продажу седан «Иван Калита» предназначался для служебных поездок московской городской администрации. Выпуск автомобиля начался в 1998 году и продолжался до 2001 года. Продаваемый автомобиль собрали в 1999 году, а при просмотре фотографий можно узнать, что автомобиль был отреставрирован, получил проблесковые маячки на крыше и пересмотренную решетку радиатора.

Салон получил отделку из двухцветной ткани, а на пол машины положили ворсовые коврики. Спинки передних кресел обустроили экранами мультимедийного центра для задних пассажиров.

Под капотом седана «Иван Калита» разместился 145-сильный мотор, работающий в тандеме с МКПП и системой полного привода. Из текста объявления можно узнать, что пробег автомобиля составляет 1 000 км.