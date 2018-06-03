«Блатной инвалид» на Toyota Land Cruiser разгневал воронежцев

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Жителей Воронежа разгневал владелец элитного внедорожника Toyota Land Cruiser, который припарковался на местах для инвалидов. Более того, «автохам» занял сразу два парковочных места, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В комментариях к опубликованным фото воронежцы отметили, что «блатной инвалид» припарковался неправильно, заняв сразу два места для инвалидов. Кроме того, о статусе нарушителя красноречиво говорили «крутые» номера, состоящие из трёх семёрок. Никаких опознавательных знаков, свидетельствующих о проблемах со здоровьем автовладельца, замечено не было.

Пользователи «ВКонтакте» в комментариях к фото нелестно отозвались о нарушителе. Некоторые назвали его «умственным инвалидом», а также отметили, что такое поведение давно стало нормальным для владельцев «блатных» номеров.