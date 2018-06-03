Турция начнет производство собственных автомобилей с 2021 года

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Обозреватели турецких специализированных порталов сообщают, что компания Turkiye’nin Otomobili Girisim Sanayi ve Ticaret начнет производство машин на территории страны. Следует сказать, что компанию основали в соответствии с одобренным в осенью минувшего года президентом Турции Тайпом Эрдоганом документом.

Согласно информации, полученной от местных изданий, акционерами компании Turkiye’nin Otomobili Girisim Sanayi ve Ticaret станут предприятия Anadolu Grubu, BMC, Kok Grubu, Turkcell и Zorlu, доля которых в стартапе достигает 19%. Еще 5% акций контролируют представители турецкого Министерства науки, промышленности и технологий.

Реджеп Эрдоган заявил, что первым приобретет автомобиль, построенный турецкими инженерами. По его словам, первый прототип представят в следующем году, а на рынок машины выйдут в 2021 году.

Интересен тот факт, что на сегодняшний день Турция вошла в ТОП-15 самых крупных мировых автопроизводителей. В Турции каждый год выпускают до 1 500 000 авто, а в стране присутствуют такие марки как Renault, Toyota, Hyundai, Isuzu и FIAT.