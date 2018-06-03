На воронежских автолюбителей охотится «наглый подставщик»

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В городских сообществах Воронежа в социальной сети «ВКонтакте» пользователи предупреждают о том, что в Воронеже орудует «наглый подставщик». Отмечается, что мошенник "охотится" - вымогает у автолюбителей деньги за ДТП, которых не было.

Жители городе отметили, что мошенник передвигается по Воронежу на старом автомобиле марки Opel. К слову, сама машина находится не в лучшем состоянии, чем и пользуется автоподставщик.

Горожане рассказали, что мошенник, вероятнее всего, действует по схемам, хорошо известным автолюбителям. Очевидцы отметили, что злоумышленник имитирует ДТП, после чего выдаёт старые повреждения своего автомобиля за только что полученные. Особые приметы автомобиля – помятый капот, а также внушительная дыра на переднем бампере. Рекомендуется не вступать с мошенником в споры и не поддаваться на провокации.