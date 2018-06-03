«Кислотный» Opel Corsa назвали «воронежским Халком»

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Жительница Воронежа на страницах одного из городских сообществ поделилась снимком ярко-зелёного автомобиля Opel Corsa. Девушка отметила, что машина является «воронежским Халком», ведь очень похожа на одноименного супергероя вселенной Marvel.

Автор фото отметила, что она очень любит давать имена автомобилям, но выразила надежду на то, что данный четырехколёсный Халк не будет «крушить».

Примечательно, что супергерой Халк отличается исполинскими размерами и чрезмерной физической силой, чего не скажешь о хэтчбеке Opel Corsa – данная модель относится к сегменту субкомпактных городских хэтчбеков.

Пятое поколение Opel Corsa выпускается с 2014 года, но на российском рынке модель официально не представлена. Европейцам же предлагают приобрести бензиновый и дизельные версии авто с минимальным ценником в 12 000 евро.