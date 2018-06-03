Chevrolet Tracker вернется в Россию, но как Ravon

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Американский кроссовер Chevrolet Tracker опять выведут на российский авторынок, начиная с 2018 года. Но только теперь автомобиль будут выпускать под маркой Ravon, а под капот машина получит мотор объемом 1,8 литра с отдачей в 140 "лошадок".

В пресс-центре «Узавтосаноат» сообщили, что Chevrolet Tracker является единственным кандидатом, который может претендовать на возвращение в РФ. Данным проектом занимается американо-узбекская компания GM Uzbekistan. На первом этапе производители намерены наладить крупноузловую сборку на заводе в Ташкенте. С 2019 года начнется полный цикл производства в цехах Асакинского автозавода. Chevrolet Tracker прошел тест-драйв в сложных климатических условиях, преодолев дистанцию от предприятия до Аральского мора и обратно. Машина хорошо показала себя на пустынной и гористой местности.

Кроссовер Chevrolet Tracker с полным приводом затрачивает 8,1 литра топлива при преодоление дистанции в 100 км. На следующей стадии на Асакинском предприятии инженеры будут осуществлять штамповку, сварку, окраску и сборку авто. Отмечается, что разработчики планируют достичь локализации выше 50%.