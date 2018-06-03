Дети рассекретили ранний прототип минивэна Aurus Arsenal

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На просторах интернета обнародовали фотографии раннего прототипа минивэна Aurus Arsenal из проекта «Кортеж», разработкой которого занимались специалисты ФГУП «НАМИ». Такой автомобиль уже применяется в кортеже российского президента, но ранний вариант отличается внешним оформлением.

В частности, более ранняя версия минивэна получила меньшую радиаторную решетку, иную форму оптики, а боковины кузова отличаются по пластике. При просмотре фотографий можно заключить, что выложенный в сеть образец напоминает дизайн-скетчи, которые появлялись в базе Роспатента осенью 2016 года. Тогда сообщалось, что подобный дизайн-проект существует как макет.

Интересен тот факт, что фотографии макета минивэна Aurus Arsenal в интернете рассекретили дети. Недавно в «НАМИ» прошла экскурсия для детей сотрудников института и работников российского Минпромторга. Дети смогли увидеть старые макеты, попутно их фотографируя и публикуя на своих страницах в социальных сетях. Помимо минивэна, в сеть утекли еще фото макетов седана и лимузина «Кортеж».