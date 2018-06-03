Бюджетный кроссовер Datsun Cross пользуется ажиотажным спросом

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Новый небольшой кроссовер Datsun Cross приехал в дилерские центры весной 2018 года. Уже с выходом на рынок новинки, дилеры смогли собрать 13 000 предзаказов на авто, а в апреле заказ сделали еще 10 000 автолюбителей.

Бюджетный Datsun Cross разработали на платформе Go+. Размеры новинки достигают 3995X1670X1560 мм, а величина колесной базы составила 2 450 миллиметров. Машина получила защитный обвес с расширителями колесных арок, исполненными из неокрашенного пластика.

В моторном отсеке кросс-вэна разместился 1,2-литровый агрегат с производительностью 68 и 78 лошадиных сил. Он работает в паре с 5-диапазонной МКПП и вариатором CVT с передним приводом.

Среди функций нового кроссовера следует выделить стабилизационную систему, передние защитные подушки, ABS, EBD, мультимедийный центр с гигантским сенсорным экраном, кондиционер и колесные диски размером 15, и 16 дюймов. За стандартный вариант исполнения Datsun Cross в Индонезии выложат 161 490 000 рупий, а топовая версия обойдется в 173 990 000 рупий. В пересчете на национальную валюту этот составит 726 000 и 782 000 рублей соответственно.