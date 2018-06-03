Honda показала коммерческий кей-кар N-VAN

Сегодня, 04:00

Инженеры японской машиностроительной компании Honda построили новый коммерческий кей-кар N-VAN, ориентированный на японского потребителя. Автомобиль можно считать фургоном, предназначенным для развоза самой разнообразной продукции.

Машина N-VAN получила остекленный кузов, а салон авто рассчитан на четырех человек, благодаря чему налоговая ставка будет ниже, чем за 5-местный автомобиль. Машину выпустят в версиях G, Fun и Cool, отличающихся внешним оформлением и некоторыми декоративными элементами в интерьере. Автомобиль может перевозить небольшие грузы благодаря тому, что задние кресла могут складываться, образуя ровный пол. Новинка сможет перевозить до 350 кг грузов.

В подкапотном пространстве коммерческого кей-кара N-VAN разместились 58- и 64-сильные атмосферные и турбированные двигатели. Они функционируют вместе с МКПП и бесступенчатым вариатором с передним приводом. За доплату автомобиль может получить систему полного привода.

На сегодняшний день цена новинки засекречена, но вероятно авто выйдет уже в июне на японский и китайский авторынки. Выйдет ли машина на другие рынки, пока остается тайной.