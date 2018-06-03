В Новосибирске восстановили первый российский спорткар Marussia B1

Сегодня, 07:00

Авторемонтная компания VIP-Service при поддержке «Спарта Маркет» презентовала спорткар Marussia B1, являющийся детищем компании Marussia Motors, которая начала свою работу в 2009 году и спустя 5 лет обанкротилась. Инженеры подготовили авто к дебютной презентации. Его показали на Чемпионате по автозвуку, который состоялся 2 июня в Красноярске.

Спорткар оснащен атмосферным двигателем от Nissan VQ35 на 3,5 литра мощностью 245 л.с. Кузов выполнен в красном цвете, в то время как крыша окрашена в черный. Данный спорткар является прототипом, внесенным в официальный реестр, и является собственностью Александра Сердцева, бизнесмена, владельца компании VIP-Service, которая специализируется на починке разных автомобилей.

К слову, он планирует восстановить спорткар Marussia B2 и ещё 4 авто бренда, а в будущем, возможно, наладить их серийное производство. Неизвестно сколько ресурсов займет этот процесс.