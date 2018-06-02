«Туалетный» тюнинг «Жигуленка» довел до истерики ростовчан

Сегодня, 16:51

Жителей донской столицы рассмешил необычный ВАЗ, владелец которого, по всей видимости, решил поиздеваться над детищем отечественного автопрома.

Недавно в сеть попали снимки нелепого тюнинга «Жигуля», который был замечен в Ростове-на-Дону. Такая машина никак не могла остаться без внимания местных автомобилистов и довела их до истерики. Вероятно, владелец ВАЗ подумал, что его автомобиль выглядит недостаточно ярко и решил исправить это с помощью «колхозного» тюнинга.

Мужчина прикрутил к решетке карбюратора машины туалетный вантуз, а на переднем бампере красуется сиденье от унитаза. Более того, задний бампер получил «украшение» в виде двух кирзовых сапогов. Последним штрихом «туалетного» тюнинга «Жигуленка» стали колокольчик над правым задним колесом и надпись «Жилюли» над номерными знаками.

«Зачем так машину уродовать?», «У всех свои тараканы в голове», «Зато обратил на себя внимание, а-то кругом одни безликие», - писали в комментариях ростовчане.