Стало известно, на каких машинах ездит Бузова и откуда они взялись

Сегодня, 22:00

Певица Ольга Бузова всегда хотела бать самостоятельной и благодаря своему самоотверженному труду смогла заработать не один автомобиль. Но все же стоит сказать, что ряд премиальных автомобилей Бузовой подарили ее ухажеры.

Первым автомобилем Бузовой стал небольшой желтый хэтчбэк MINI Cooper, который она приобрела за собственные средства. Сообщается, что с этим автомобилем связано много неприятных моментов в жизни звезды. Машину часто грабили, закидывали бутылками с вином и пытались разбить на трассе. Следующим авто артистки стал британский Range Rover Sport, несмотря на то, что певица хотела купить красный BMW X6. Прежде всего, Ольга приобрела новый автомобиль, так как салон ее прежнего MINI Cooper оказался недостаточно просторным.

После этого певица ездила на синем Audi Q5, но где она его взяла пока неизвестно. Позже певица ездила на белом Mercedes-AMG GLE 63 Coupe, который был подарен звезде футболистом Дмитрием Тарасовым. После развода бывший муж забрал у женщины машину, и ей пришлось арендовать BMW 7 Series. Тогда же Бузова хотела приобрести Range Rover, о чем говорят фотографии, сделанные в автоцентре.

Но скоро телеведущая получила новый подарок - синий кроссовер Mercedes-Benz GLE с бежевым интерьером. Цена такого авто составила 10 000 000 рублей, а подарил автомобиль Ольге один из ее фанатов. Певица была удивлена таким подарком, но имя поклонника не назвала. На сегодняшний день Бузова ездит на этой машине.