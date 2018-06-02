Во второй половине мая в РФ ценники на авто "подскочили" у 18 брендов

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Согласно информации, распространенной специалистами «АВТОСТАТ», в РФ 18 автомобильных компаний изменили цены на свои легковые машины в период с 16 по 31 мая текущего года. Интересен тот факт, что у многих автопроизводителей прибавили в цене только кроссоверы.

Стоит сказать, что ряд автобрендов уменьшили цены на свои авто. Китайский кроссовер подешевел на 4,5-4,8%, а новые Volkswagen Passat и Volkswagen Passat Varinat стали дешевле на 7,6-9,7%.

Остальные марки отличились повышением цен. Премиальный кроссовер Cadillac XT5 поднялся в цене на 8,9%, а «кореец» Hyundai Creta подорожал на 1,1-1,6%. Японский Nissan Murano подорожал на 3,1%, а «японцы» Mitsubsihi Outlander и Mitsubishi Eclipse Cross - на 2% и 0,2% соответственно.

Самое большое удорожание продемонстрировали модели британского премиального бренда Land Rover. Land Rover Discovery стал дороже на 2,3%, цена на Land Rover Discovery Sport подскочила вверх на 3,6%, а ценники Range Rover Evoque и Range Rover Sport выросли на 0,6-1,7%. В соответствии с отчетами аналитиков, сделанными ими в ходе очередного мониторинга, стоимость автомобилей в РФ возрастает из-за апрельского падения курса рубля.