Mitsubishi Xpander готовится покорять новые рынки

Сегодня, 06:00

Полноразмерный японский минивэн Mitsubishi Xpander выйдет на новые рынки. С июля текущего года автолюбители Таиланда смогут купить 7-местный автомобиль.

Отмечается, что сборку минивэна осуществляют на индонезийском предприятии машиностроителя. В Индонезии спрос на Mitsubishi Xpander огромен: за первые два месяца с начала продаж удалось собрать больше 40 000 предзаказов.

Габариты машины достигли 4475X1750X1700 мм, а величина колесной базы составляет 2 775 миллиметров. В моторном отсеке автомобиля разместили 1,5-литровый силовой агрегат 4A91 с отдачей 120 «лошадок», который работает вместе с 5-секционной «механикой» и 4-скоростным «автоматом» с системой переднего привода.

В списке оснащения нового Mitsubishi Xpander числятся ABS, EBD, система курсовой устойчивости, кондиционер, передние подушки безопасности, аудиосистема и колесные диски размером 16 дюймов. Топовая версия получила мультимедийную систему Smarphone Link Display Audio, кнопочное зажигание, круговой видеообзор, кожаную отделку салона и панорамный верх с люком. За минивэн придется отдать от 789 000 рублей по нынешнему курсу валют.