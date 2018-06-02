Ульяновцев шокировал «Жигуль» с торчащими из багажника купюрами

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На страницах городских сообществ Ульяновска в социальных сетях появилась фотография интересного автомобиля, который шокировал местных жителей. На снимке запечатлен «Жигуль», из багажника которого торчат денежные купюры.

Забавную фотографию опубликовали в популярной российской соцсети «ВКонтакте». Представители местного интернет-сообщества неоднозначно отнеслись к выходке ульяновского автолюбителя.

Одни положительно оценили шутку водителя, но другие ульяновцы не поняли этого, заметив, что в стране кризис. Среди комментариев следует выделить одного острослова, который заявил, что водитель «Жигуля» отправился на автозаправку, чтобы залить полный бак. Следующим комментарием последовало высказывание: «А когда приехал, хватило лишь на полканистры». Данное заявление можно считать вполне актуальным на фоне подорожания бензина.